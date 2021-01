Donne e ricerca, domani il webinar dell’associazione Fidapa San Miniato

Donne e Ricerca. Potenzialità, valore, difficoltà. Le testimonianze raccontano. Tratterà di questo il webinar dell’associazione Fidapa San Miniato (sulla pagina Facebook dell’associazione) in programma per domani 16 gennaio alle 16 in diretta streaming.

Protagoniste saranno alcune professioniste che fanno della ricerca il proprio lavoro e la propria missione: Giovanna Mariani del dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, Marilù Chiofalo del dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa e Infn, Maria Rosanna Fossati postdoctoral research fellow all’istituto italiano di tecnologia e Silvia Panicacci PhD Student al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa.

Attraverso le loro esperienze e testimonianze, verranno affrontate svariate tematiche, dal binomio donne e scienza fino al tema dell’innovazione al servizio della disabilità, portando in luce interessanti spunti di riflessione e discussione. Non mancheranno naturalmente i saluti della presidente Fidapa San Miniato Vanessa Valiani. L’evento è stato organizzato da Camilla Giunti, socia young della Fidapa San Miniato.