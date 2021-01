Persona dispersa a Calci, via alle ricerche

E’ stata vista per l’ultima volta nei pressi del ponte fra Caprona e Zambra, a Calci e lì è stata trovata la sua auto. Forse per questo, le ricerche di una persona di 80 anni non escludono il fiume Arno.

La persona risulta irreperibile da qualche ora: poche per dichiararla scomparsa, abbastanza per far preoccupare i familiari, che hanno allertato le forze dell’ordine che, a loro volta, hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco.

Con il buio le ricerche sono state interrotte, ma riprenderanno domani mattina 26 gennaio appena le condizioni di luce lo consentiranno.