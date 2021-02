La sua impresa edile, stava facendo dei lavori in una conceria di Castelfranco di Sotto. Per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l’uomo, 50enne, è caduto da un’altezza di circa 3 metri ed è morto. Una tragedia improvvisa, quella che stamattina 1 febbraio ha scosso il comprensorio del Cuoio.

I soccorsi immediati della Pubblica assistenza di Castelfranco di Sotto sono stati inutili e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Attivata anche la medicina del lavoro dell’Ausl Toscana centro. Gli accertamenti sono in corso anche per stabilire cosa stesse facendo l’uomo prima del tragico volo e quindi se sia caduto da un ponteggio, da un cestello o da qualcosa di diverso.

(Notizia in aggiornamento)