Una leggera foschia potrebbe salutare, domani 27 febbraio, l’inizio del fine settimana. Con la Toscana ancora quasi tutta in zona arancione (qui), domenica sarà invece una bella giornata di sole, anche se con temperature non proprio primaverili come quelle di questi giorni, che dovrebbero comunque superare i 10 gradi.

Il sole dovrebbe rimanere sui nostri cieli fino a martedì, quando potrebbe ritornare la pioggia, pur con temperature in leggero rialzo.