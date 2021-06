Panchina arcobaleno vandalizzata a Santa Croce, Nardini: “Non si può fare finta di niente, i simboli contano”

“Ho saputo che qualcuno ha vandalizzato con della vernice nera la panchina arcobaleno inaugurata qualche giorno fa a Santa Croce sull’Arno, che era stata dipinta dalle ragazze e dai ragazzi del Centro giovani. Questo mi provoca una grande tristezza e una determinazione ancora più forte ad andare avanti sul cammino della promozione dei diritti e dell’uguaglianza“. A dichiararlo è l’assessora regionale con delega alle pari opportunità Alessandra Nardini.

“Ormai sono troppi gli episodi di panchine arcobaleno vandalizzate o imbrattate – ha proseguito Nardini -, non si può far finta di niente. Ma davvero c’è qualcuno a cui un simbolo di rispetto e inclusione dà così noia? Davvero c’è chi a un mondo a colori, arricchito dalle differenze, preferisce un mondo in bianco e nero fatto di omologazione, esclusione e oppressione? C’è un grandissimo lavoro culturale da fare, a partire dalle scuole, per affrontare di petto il problema delle discriminazioni e degli stereotipi che permangono nella nostra società, che rovinano vite e che avvelenano il dibattito pubblico.

La mia vicinanza alla comunità santacrocese e il mio plauso all’amministrazione guidata dalla sindaca Giulia Deidda per essersi immediatamente attivata per ripristinare i colori della panchina. I simboli contano, dicono molto di noi, di chi siamo e di dove vogliamo andare”.