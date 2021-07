Non tornava da ieri, trovata in vita l’anziana che si era allontanata da casa ad Avane

I familiari avevano perso ogni sua traccia da ieri (8 luglio) e avevano allertato le autorità per le ricerche. Dopo una notte di apprensione è stata ritrovata viva Franca Casini, 81 anni di Avane, frazione del comune di Empoli.

Da ieri sui social le condivisioni dell’appello della famiglia avevano fatto il giro di gruppi, fino alla notizia di poco fa: è viva ed è stata portata in ospedale in codice rosso. Il ritrovamento è avvenuto stamattina intorno alle 11 in via del Pozzo di Avane ad Avane, nella stessa località in cui viveva.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe cascata in un fosso, non molto distante dalla sua abitazione.