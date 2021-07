Coronavirus, 24 contagi nel comprensorio del cuoio. Quasi 750 in Toscana

Sono 24 i nuovi positivi al Covid 19 nel comprensorio del cuoio: 1 a Santa Matia a Monte e Castelfranco di Sotto, 4 a Santa Croce sull’Arno, 5 a Montopoli in Valdarno, 6 a Fucecchio e 7 a San Miniato. In provincia di Pisa ci sono 80 contagi, mentre in Toscana sono 748.

Notizia in aggiornamento