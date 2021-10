Deve scontare oltre 3 anni di pena, rintracciato dalle volanti a Pisa

Una pattuglia della squadra volanti della polizia di Pisa, nel corso del servizio notturno, ha rintracciato e sottoposto a controllo, alle 5,30, un 42enne di origine senegalese in via Puccini, in zona stazione.

Da un controllo in banca dati l’uomo è risultato da ricercare perché destinatario di ordine di esecuzione di carcerazione, emesso in data 23 aprile scorso dalla procura di Genova, a seguito di un cumulo pene per plurime condanne per reati in materia di stupefacenti, ricettazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti. L’uomo, che deve scontare la pena complessiva di 3 anni, 7 mesi e tre giorni di reclusione ed 11600 euro di multa, dopo un passaggio in questura per gli adempimenti procedurali è stato accompagnato al carcere Don Bosco.

Quanto alla sua presenza a Pisa ha dichiarato di trovarsi in città per turismo, fornendo una evidente versione di comodo. Approfondimenti sugli effettivi motivi saranno effettuati dalla sezione narcotici della squadra mobile della questura.