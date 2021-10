Green pass obbligatorio, Ctt Nord avverte: “Possibili disagi”

Domani 15 ottobre entra in vigore l’obbligo dell’esibizione del green pass nei luoghi di lavoro. Non tutti, però, si sono adeguati alle prescrizioni e quindi il rischio è che qualcuno possa non prendere servizio.

Per questo, Ctt Nord avverte: “Si potrebbero verificare casi di mancata erogazione del servizio, che ad oggi non sono prevedibili. L’Azienda metterà in campo tutte le iniziative tese a garantire il servizio, limitando al minimo eventuali disagi all’utenza”.