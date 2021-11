“La stazione di San Romano è l’emblema del degrado ambientale di questa zona”. Lo dice Simona Allegri, del Tabacchi di fronte alla stazione. E prosegue: “Tutte le mattine mi occupo io di pulire la strada davanti al mio negozio e lo spazio antistante la stazione. La nostra è una zona turistica e dovrebbe esserci più rispetto da parte dei cittadini per l’ambiente in cui vivono. Non possiamo neanche incolpare il Comune di Montopoli Valdarno che comunque provvede con un servizio settimanale per tenere pulita la strada, ma solo l’inciviltà delle persone”.

Dunque, questa volta non sono da biasimare le istituzioni, ma gli stessi cittadini che non si preoccupano dell’ambiente e degli effetti negativi che comportamenti impropri potrebbero avere su tutto quello che ci circonda. “Mascherine gettate a terra insieme a mozziconi di sigarette, fazzoletti sporchi e bottigliette di plastica sono solo alcuni dei rifiuti gettati dai passanti che mi trovo a pulire, un vero gesto di non curanza per ciò che di bello questo luogo ha da offrire”.

Un problema che forse, però, nasce anche da una scarsa sensibilizzazione nei confronti dei problemi ambientali e climatici causati dalle malsane abitudini degli esseri umani. Visto il forte aumento della popolazione mondiale, accompagnato da un grande incremento nella produzione dei rifiuti e nelle difficoltà di smaltimento, diventa molto importante educare al rispetto dell’ambiente che ci circonda al fine di “garantire – conclude – un futuro alle prossime generazioni in modo che abbiano un mondo pulito in cui vivere. Ormai è risaputo che le problematiche ambientali e climatiche sono all’ordine del giorno ed è proprio per questo che a fare la differenza devono essere le persone comuni e i piccoli gesti quotidiani come la raccolta differenziata o semplicemente non gettare a terra la sporcizia”.