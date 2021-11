Mondo Convenienza assume a Pisa. La multinazionale italiana della grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo infatti, continua nella sua strategia di crescita con un nuovo ampio programma di assunzioni.

Il Gruppo è presente in Italia con 44 punti vendita e 41 hub logistici ed è alla ricerca di addetti alla vendita. Sono circa 500 posizioni aperte in tutta Italia, ma in particolare in alcuni punti vendita. Oltre a Pisa, in Toscana cerca a Grosseto e Prato.