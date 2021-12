Stefano Pertici nuovo segretario dell’Unione Comunale del Pd di Castelfranco

Stefano Pertici è il nuovo segretario dell’Unione Comunale del Pd di Castelfranco di Sotto che, oltre a Castelfranco, comprende anche Orentano e Villa Campanile.

Quella di Pertici, 61 anni e figura storica del centrosinistra castelfranchese, è stata una candidatura unitaria votata dagli iscritti al congresso svoltosi alcuni giorni fa alla presenze di Oreste Sabatino, anch’esso candidato unitario alla segretaria provinciale. Il nuovo direttivo comunale sarà composto da persone che rappresenteranno tutto il territorio comunale con un mix tra esperienza e rinnovamento.

A livello comunale, l’amministrazione comunale guidata da Gabriele Toti giunta a metà mandato, si appresta ad avviare numerosi cantieri su tutto il territorio comunale grazie ai fondi Pnrr e a diversi finanziamenti regionali e statali ricevuti. Al nuovo direttivo comunale spetterà il compito di rafforzare il legame tra iscritti, gruppo consiliare, giunta e sindaco nonché rilanciare una visibile presenza sul territorio in collaborazione con le altre forze di maggioranza Sinistra Civica Ecologista e Psi con i quali vi è una collaborazione leale e ottimi rapporti.

“Ringrazio tutti gli iscritti per la fiducia che mi hanno accordato la propria fiducia e sono davvero orgoglioso che il nostro partito sia stato in grado di esprimere una candidatura unitaria– ha affermato Stefano Pertici – Come auspicato dal nostro segretario nazionale Enrico Letta è davvero importante, in un momento storico come questo, che il Pd sappia ritrovare una effettiva unità a tutti i suoi livelli. Mi metto a disposizione con umiltà e il mio obiettivo sarà consolidare ulteriormente il valore di questa straordinaria comunità di donne e di uomini in vista delle tante importanti sfide che attendono il nostro territorio. Pur tra tante difficoltà e in un periodo storico difficilissimo, dobbiamo tornare ad essere protagonisti di tante iniziative e di un lavoro costante di confronto e dialogo con le cittadine e i cittadini del nostro comune”.