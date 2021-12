I Folletti portano libri e giocattoli ai bimbi della Pediatria

Stamattina 22 dicembre, una piccola delegazione dell’associazione I Folletti guidata dalla responsabile Toscana Rossella Bisceglia, insegnate della scuola primaria Nerucci di Montale, ha donato giocattoli e libri colorati ai piccoli pazienti ricoverati in pediatria del San Giuseppe di Empoli.

L’Associazione si occupa di raccolta fondi, iniziative solidali anche tramite progetti con le scuole, come in questo caso, con l’obiettivo di allietare con sorrisi la permanenza in ospedale dei bambini.

Il sacco con i doni è stato consegnato davanti l’ingresso del reparto di pediatria alla direttore sanitario Silvia Guarducci, a Roberto Bernardini direttore della pediatria di Empoli e a Federica Iannotta, coordinatore infermieristico pediatria. La direzione sanitaria a nome di tutto il personale ospedaliero ringrazia l’Associazione per il gesto di generosità.