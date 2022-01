Allagamenti, strade chiuse e torrenti tracimati: San Miniato nella morsa del maltempo

San miniato ancora sotto assedio per il maltempo, che ne evidenzia la fragilità del reticolo idraulico minore, a comunicarlo è lo stesso sindaco che spiega: “Ci sono alcune criticità legate a tracimazioni del rio Enzi. Stiamo chiudendo via Serra, la strada che dalla Serra va alla Borghigiana, inoltre altra zona critica sempre per il rio Enzi è a Marzana, all’incrocio con tra via Enzi, via Cafaggio e via San Quintino e abbiamo chiuso le strade che vanno verso Collebrunacchi. Sul posto le squadre della protezione civile, naturalmente appena la situazione sarà migliore riapriremo la viabilità”. Sempre, da aggiungere, che la situazione non peggiori.

notizia in aggiornamento