Fucecchio, aperte le preiscrizioni per le corse di primavera in vista del palio

L’associazione palio delle contrade città di Fucecchio apre le preiscrizioni alla prima delle due corse di primavera, il doppio evento che precede il palio della penultima domenica di maggio.

Per la prima corsa di primavera, fissata per domenica 27 marzo, sarà possibile iscrivere i cavalli a partire dalle 14 di oggi (4 marzo) fino alle 12 di venerdì 11 marzo. Oltre al nome, dovrà essere indicata l’età del cavallo, il nome del fantino e del proprietario. Inviare la richiesta all’indirizzo iscrizioni@paliodifucecchio.it.

Fra tutte le richieste pervenute, sarà effettuata una selezione di 84 cavalli, più 7 riserve, che saranno ricontattati per partecipare alla prima delle due corse previste. Già fissata anche la data della seconda corsa di primavera, che si terrà sabato 30 aprile. La macchina organizzativa è quindi al lavoro per un ritorno alla normalità post Covid che sarà sancito proprio dal Palio 2022 con la corsa fissata per domenica 22 maggio, come da tradizione.