Con le donne, da 20. Appuntamenti con il centro antiviolenza Lilith

L’8 marzo è ogni giorno per chi è a fianco delle donne. Come il Centro Aiuto Donna Lilith, che quest’anno festeggia i 20 anni dalla fondazione. Lilith nasce infatti nel 2002 e oggi ha 13 sportelli satellite nell’Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore, tre case rifugio e una casa di seconda accoglienza.

Sabato 12 marzo psicologhe e psicoterapeute di Lilith saranno a Fucecchio per un incontro rivolto ai genitori dei giovani studenti dell’Istituto Checchi. Appuntamento alle 9 al Teatro Pacini nell’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Fucecchio e la Commissione Elette e Nominate. I temi dell’incontro saranno i rischi psicologici e legali in merito all’uso delle tecnologie da parte dei giovani, con particolare riferimento ai fenomeni di cyberbullismo e revenge porn. Interverranno Lorella Giglioli psicoterapeuta e l’avvocato Beatrice Palchetti. L’appuntamento con i genitori anticipa l’inizio del progetto “Liber@mente”, finanziato dal Dipartimento per le politiche della Famiglia, che il Centro Aiuto Donna Lilith inizierà già a partire dalla prossima settimana, all’Istituto Checchi.

Sabato 19 marzo il Centro Lilith sarà a Orentano, all’evento organizzato dallo sportello satellite della Croce Bianca. Alle 15 nella piazzetta donatori di sangue, si svolgerà una performance artistica legata alla Giornata Internazionale della Donna. Seguiranno interventi del centro antiviolenza e delle associazioni locali.