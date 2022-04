La data è domenica 10 aprile a partire dalle 9 e anche la mission è la stessa: raccogliere i rifiuti, in particolare quelli in plastica, lasciati a terra a deturpare il paesaggio. I luoghi, invece, sono diversi: si può pulire Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte, Pontedera o Pisa.

Sono 5 infatti, gli appuntamenti che l’associazione Plastic Free ha organizzato per la domenica delle Palme. L’associazione di volontariato punta a sensibilizzare più persone possibile sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che inquina e uccide. Anche con la consapevolezza che possiamo liberare il mondo dalla plastica anche se non siamo stati noi a gettarla a terra.

Unire una passeggiata all’aria aperta in compagnia e la pulizia del territorio è l’obiettivo comune, che si declina in appuntamenti diversi, per ripulire più ambiente e anche per consentire a più persone di partecipare.

A Santa Croce sull’Arno il ritrovo è al parcheggio Lidl in via XI febbraio, a Pontedera è ai Laghi Braccini, a Santa Maria a Monte al cimitero, a Pisa davanti al bagno La Rondine a Calambrone e a San Miniato nella zona industriale Pruneta, davanti al bar Pit Stop.