Agli Amici dell’hospice onlus il ricavato del primo memorial in ricordo di Erina Mariotti

Quest’anno l’evento Walk for H.S.M., organizzato in occasione della giornata del Sollievo 2022, si è tenuto nel Comune di San Miniato in collaborazione con l’associazione Erina.

Foto 2 di 2



La presidente Elisa Leoni ha donato all’avvocato Carlo Farsetti, presidente di Amici dell’hospice onlus, il ricavato del primo memorial in ricordo di Erina Mariotti insieme ad una delle opere della serie Back to the Mould realizzate dallo scienziato del Cern (l’organizzazione europea per la ricerca nucleare), il fisico Matteo Volpi.

Alla premiazione erano presenti il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore allo sport Loredano Arzilli.

L’assegno di 3mila euro sarà utilizzato per raggiungere gli obiettivi in programma per l’anno in corso, tra cui l’offerta formativa rivolta a professionisti della salute e ai cittadini del nostro territorio al fine di diffondere l’importanza delle cure palliative e della non sofferenza.

Gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti e soprattutto Ivano, Elisa e Valentina per la loro vicinanza.