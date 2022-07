Incidente mortale a San Pierino, fissati i funerali di Moreno Nencioni

Si svolgerà domani (11 luglio) nella chiesa di Santa Maria delle Vedute il funerale dell’ex dipendente comunale di 63 anni Moreno Nencioni, morto dopo l’incidente stradale dello scorso 6 di luglio sulla variante della regionale 436 a San Pierino di Fucecchio.

La salma è esposta alle cappelle del commiato di Firenze dopo l’autopsia disposta dal magistrato che ha in carico il fascicolo sull’episodio che ha portato al decesso dell’uomo. Una volta ricevuto il nulla osta per le esequie la famiglia ha organizzato la funzione per le 11 di domani mattina. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Fucecchio.