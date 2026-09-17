inferno dal cielo|
Bomba d’acqua su Empoli, allagamenti e disagi in città
La città di Empoli è stata interessata da un fenomeno meteorologico particolarmente raro: circa 43 mm di pioggia piovuti in mezz’ora in un’area circoscritta, un evento che dall’amministrazione comunale definiscono “senza paragoni recenti”.
Si registrano in alcune aree del centro allagate, dove l’acqua ha superato i 10 cm. Criticità si segnalano anche in località Ponzano, mentre in centro storico sono numerose le segnalazioni di garage e negozi allagati, con chiamate ai Vigili del Fuoco e numerosi interventi.
“Sarà necessario attendere almeno un’ora affinché l’acqua prosegua il suo deflusso nei canali fognari” fanno sapere dal Comune. “Si prega la cittadinanza di prestare la massima attenzione, di non mettersi in viaggio se non estremamente necessario, di non utilizzare sottopassi o strade transennate a causa degli allagamenti. Ulteriori aggiornamenti verranno condivisi sui canali del Comune di Empoli”.