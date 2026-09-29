Strade al buio da mesi, cittadini scrivono al comune

“Si tratta di un grave disagio – spiegano – che riguarda in particolare i tratti dal numero 69 all 1 di via di Bientina ed i primi numeri di via Pregiuntino, dal numero 4 al 20. Nonostante alcuni cittadini si siano già recati personalmente presso gli uffici comunali nei mesi scorsi per esporre il problema, ad oggi non è stato effettuato alcun intervento di ripristino del servizio”. Di qui la decisione di raccogliere una trentina di firme a margine di un sollecito che è stato consegnato al protocollo del comune nei giorni scorsi.

“La mancanza di un’adeguata illuminazione desta forte preoccupazione tra noi abitanti, accrescendo il senso di insicurezza specialmente a seguito di recenti tentativi di intrusione nelle nostre abitazioni – continuano – Riteniamo primario il diritto alla sicurezza e al decoro urbano e confidiamo in un ripristino in tempi congrui”. Problema che in realtà, vuoi per guasti lungo la rete, vuoi per scelte di diversa natura, da tempo viene segnalata anche in altri luoghi del comune, in particolare nelle aree di prima periferia del centro storico. Recentemente, lo spegnimento nelle ore notturne di gran parte dell’illuminazione pubblica, era stata segnalata anche lungo tutta via San Sebastiano, nel tratto dove termina via di Bientina all’altezza della pizzeria Giusy e Ale e del supermercato fino all’imbocco con via delle Grazie. “Di fatto – dicono i residenti – quando la vicina pizzeria spenge le luci alle 23, tutto il quartiere si ritrova al buio”. In questi ultimi giorni segnalazioni simili sono poi arrivate da via Melone, dove alcuni residenti lamentano luci spente in vari tratti, compresa la parte più vicina alla frazione bientinese di Quattro Strade. “Caro sindaco, aspettiamo che succeda qualcosa di brutto? – segnala un residente di via Melone. – Di questo passo qualcuno rischierà di finire in un burrone per raggiungere Quattro strade, una strada lunga ben 2 km e con molti residenti”.