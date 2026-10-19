Volontari di Protezione Civile, un corso a San Miniato

“Molte persone immaginano il volontariato come qualcosa di lontano o riservato a chi ha molto tempo a disposizione. In realtà servono soprattutto buona volontà, voglia di imparare e spirito di squadra. Con questa serata vogliamo permettere a chiunque di vivere per un’ora l’emozione e la responsabilità di essere parte di una squadra che aiuta concretamente il territorio” spiegano dalla Misericordia di San Miniato.

Dopo questa prima esperienza immersiva, il corso entrerà nella sua fase formativa vera e propria. È rivolto a persone di ogni età, purché abbiano compiuto i 18 anni, e non richiede alcuna esperienza precedente. Attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, i partecipanti potranno conoscere l’organizzazione della Protezione Civile, le procedure operative, le attività di prevenzione e il ruolo fondamentale svolto dai volontari sia durante le emergenze sia nella diffusione delle buone pratiche di protezione civile tra la popolazione.