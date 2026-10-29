Interruzione idrica a Fucecchio

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Fucecchio, il giorno lunedì 2 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie delle Viole (dal civico 4 al 22), delle Mimose (dal civico 2 al 6), delle Margherite (dal civico 1 al 19), Sanminiatese (dal civico 139 al 147 e dal 174 al 208) e Petroio.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 3 novembre, con le stesse modalità. Per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.