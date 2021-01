Asl, rinnovato il centro dialisi di Volterra

Arredi, monitor e strumenti nuovi al centro dialisi di Volterra che, quindi, può contare su una strumentazione di ultima generazione in grado di eseguire tutte le tipologie di trattamenti emodialitici e su modernissimi letti e poltrone dotati di un sistema di pesatura dei pazienti.

Il Centro dialisi di Volterra, dializza al momento 18 pazienti residenti nei comuni dell’Alta val di Cecina, a questi si aggiungono, in numero variabile, i ricoverati nelle degenze riabilitative di Auxilium Vitae e Inail.

Il servizio offre inoltre la possibilità di effettuare la dialisi a turisti affetti da malattia renale cronica residenti in altre regioni o nazioni. Nel corso del 2020, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid 19, sono stati accolti sei pazienti, ai quali sono stati offerti complessivamente 97 trattamenti emodialitici.

Il centro è dotato di 7 postazioni, una delle quali isolata funzionalmente, destinata a pazienti colonizzati da germi multi resistenti ed è inoltre presente una stanza contumaciale per il trattamento di coloro che sono portatori di malattie virali trasmissibili.

Oltre alla normale attività emodialitica, dal 2018 è attivo un ambulatorio per l’infusione di farmaci non somministrabili a domicilio e trasfusioni di sangue in pazienti che non necessitano di ricovero (setting ambulatoriale terapeutico – Sat).