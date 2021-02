“L’emergenza coronavirus non è finita”, la donazione all’Usca

Dodici saturimetri e una sonda ecografica sono stati donati dal Rotary Club di San Miniato e dalla Fondazione dei medici di medicina generale di Pisa all’Usca, l’Unità speciale di continuità assistenziale la cui sede di San Miniato è il riferimento anche per il comune di Montopoli Valdarno.

La consegna è avvenuta ieri 12 febbraio davanti al sindaco di San Miniato Simone Giglioli, alla vice sindaco di Montopoli Linda Vanni, a Luciano Caciagli referente dell’Aggregazione funzionale territoriale di San Miniato e Montopoli e a Piergiulio Cicconi dell’Usca.

“I pulsiossimetri – hanno spiegato i due medici – sono indispensabili per i primi accertamenti diagnostici legati al diffondersi del virus, mentre la sonda è necessaria per la diagnosi precoce della polmonite da covid. Ringraziamo il Rotary e la Fondazione dei medici di medicina generale per questo aiuto, gli strumenti sono il primo passo per poter aiutare chi è colpito dal virus”.

“Un bellissimo gesto – per i due amministratori – che offre ai nostri medici la possibilità di effettuare diagnosi precoci, il primo passo per poter iniziare a contrastare la malattia. Cogliamo l’occasione per invitare i cittadini al massimo rispetto delle regole, l’emergenza non è finita e la situazione è ancora molto delicata, per questo è importante che ci sia la collaborazione di tutti”.