Lupi volley in campo per il Centro Aiuto Donna

Sono scesi in campo con un segno rosso in faccia, hanno proiettando sullo schermo una slide e raccolto fondi per lo sportello Lilith della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno.

Per questo il Centro Aiuto Donna ci tiene a ringraziare la società sportiva Lupi Volley per aver accolto l’iniziativa del Centro contro la violenza sulle donne, durante la partita di pallavolo del 28 novembre scorso, a pochi giorni da quel 25 diventata giornata di sensibilizzazione.

“Per affrontare – spiegano dal Centro – un percorso di uscita dalla violenza è fondamentale offrire una prima accoglienza sul territorio da cui proviene la richiesta di aiuto ed è questo che noi vogliamo offrire”.