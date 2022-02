Paolo Orsucci è il nuovo presidente della fondazione Madonna del soccorso onlus. Vicepresidente della Fondazione guidata da Morello Morelli (leggi anche), è il successore naturale alla guida in questo tempo di transizione. In accordo con le indicazione ricevute dal vescovo Andrea Migliavacca, il consiglio di amministrazione ha designato il nuovo presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’attuale Cda, ad agosto.

Viste le sfide che attendono l’ente, la scelta è stata di assicurare la continuità organizzativa e strategica con una persona che ha collaborato ampiamente con il precedente presidente, con la direzione e i responsabili tutti dell’ente Fondazione e che già aveva affiancato il presidente nei mesi di malattia. “Ringrazio sentitamente monsignor Migliavacca – ha detto il presidente – per la fiducia che ha voluto accordarmi, i membri del Cda e tutti i responsabili per la collaborazione che assicureranno a questo nuovo impegno assunto in un momento di crescita dell’ente e di fronte alle nuove e rilevanti sfide”.

Foto 3 di 4







Il direttore generale dell’ente Riccardo Novi, il vice direttore Francesco Dragonetti, la coordinatrice di Fauglia Francesca Beccani, di Orentano Valeria Mori e dell’agenzia formativa Valentina Balestri si uniscono ai ringraziamenti al vescovo Andrea e a tutti i membri del consiglio di amministrazione per la rapidità, continuità e stabilità che con questa scelta hanno voluto assicurare all’ente che, ad oggi, ha circa 110 dipendenti ed è operativo a Fauglia con la Rsa Madonna del soccorso ed i servizi caritativi e formativi, a Crespina Lorenzana con l’asilo nido Pio Pio, a Orentano con la Rsa e Cd Madonna del Rosario, l’asilo nido e la scuola paritaria d’infanzia Sant’Anna e il Parco Cresciamo insieme e si appresta ad avviare nuove ed importanti attività che attendono la validazione del Consiglio di amministrazione sin dalle prossime sedute.

“La Fondazione Madonna del soccorso – si racconta – è un ente segnato da una grande stabilità ed unità interna, una spiccata esperienza nel settore socio sanitario ed una grande crescita negli ultimi anni nei quali ha praticamente quadruplicato anche il personale in servizio.