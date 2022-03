Una nuova sede all’interno della Casa culturale di San Miniato Basso per l’Auser Filo d’Argento, l’associazione di volontariato e promozione sociale impegnata per garantire l’invecchiamento attivo delle persone non più giovani e valorizzare il loro ruolo nella società.

Ad inaugurare la nuova sede di Piazza Giulio Scali sono stati il presidente Rutilio Fioravanti, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, Franca Battini presidente dell’Auser territoriale di Pisa e il parroco di San Miniato Basso don Fabrizio Orsini, insieme ad alcuni dei circa 110 associati su cui questa realtà può contare.

“Avevamo bisogno di avere uno spazio più grande rispetto a quello che ci era stato messo a disposizione della Misericordia, troppo piccolo e inadeguato per le nostre necessità – spiega Fioravanti -. Grazie a questa nuova soluzione possiamo avere una stanza dove fare colloqui individuali nel rispetto della privacy, un ampio e comodo parcheggio libero di fronte alla sede, oltre ad essere collocati in una posizione strategica che ci garantisce grande visibilità”.

L’Auser, attiva a San Miniato dal 1994, si rivolge in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta anche a relazioni di dialogo fra generazioni, nazionalità e culture diverse. Tra gli obiettivi principali di questa realtà c’è quello di migliorare la qualità della vita, contrastare ogni forma di esclusione sociale, sostenere la fragilità, valorizzare l’esperienza, la capacità e la creatività degli anziani e cercare di sviluppare i rapporti di solidarietà generazionali.

“Grazie alla convenzione con la Sds Empolese-Valdarno-Valdelsa possiamo assistere le persone e accompagnarle nei vari servizi (visite mediche, riscossione della pensione), mentre da metà aprile inizieremo a raccogliere le iscrizioni per i soggiorni estivi al mare (anche giornalieri), in montagna o alle terme – spiega ancora il presidente Fioravanti -. La nostra è un’associazione in crescita che aiuta le persone anziane a combattere la solitudine, perché non vogliamo tanto aggiungere anni alla vita ma vita agli anni”.

“L’Auser è molto importante per il nostro territorio perché rappresenta una preziosa realtà del terzo settore, uno straordinario giacimento di partecipazione, inclusione e solidarietà – dichiara il sindaco Giglioli -. Nonostante le problematiche sorte a causa della pandemia, l’associazione non ha mollato e ha portato avanti, con i propri veicoli e risorse, gli obiettivi di solidarietà e volontariato sociale al fianco dell’amministrazione comunale, realizzando numerosi interventi a supporto dei più fragili per fronteggiare l’emergenza e non solo. Celebro con entusiasmo l’inaugurazione di questa nuova sede, e ringrazio tutti i volontari a nome di tutta la città per il fondamentale e prezioso lavoro svolto in tutti questi anni e per l’attività di servizio che continua ad essere portata avanti sempre con grande generosità e solidarietà verso il prossimo”.