Contributo una tantum per i profughi ucraini: 300 euro al mese ad adulto e 150 ai minori per tre mesi

Ai profughi ucraini che faranno richiesta di protezione temporanea, e troveranno una sistemazione autonomia, verrà concesso un contributo una tantum di sostentamento di 300 euro al mese, per un massimo di tre mesi dalla data di ingresso in Italia.

Se fuggendo dal paese in guerra hanno portato con sè minori, che siano genitori o affidatari, sarà aggiunto un contributo di 150 euro per ogni minore, anche questo per un massimo di tre mesi.

E’ quanto ha disposto in un’ordinanza il capo del dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio.

Ad oggi in Toscana sono presenti circa 7mila profughi ucraini, che per la maggior parte ha trovato ospitalità da parenti e amici.