San Miniato, 38 profughi ucraini accolti nel convento di San Francesco: “C’è bisogno di beni”

Sono 38 le persone, 19 delle quali sono bambine e bambini tra i 4 mesi e i 12 anni, e provengono tutti da Leopoli, città dell’Ucraina duramente colpita dalla guerra. Si tratta del gruppo di rifugiati più nutrito accolto sul territorio di San Miniato. Ad ospitarli è la cooperativa Nuovi Orizzonti che gestisce il convento di San Francesco e attualmente ha sistemato queste persone all’interno della struttura, non senza difficoltà. Il sindaco Simone Giglioli è stato a trovarle e ha voluto parlare con loro per capire di che cosa avessero bisogno nell’immediato.

“Sono quasi tutte donne con bambini, sono fuggite dalla guerra senza nulla, con qualche indumento e pochi oggetti per i bambini – dichiara il sindaco -. Ho parlato con loro, grazie all’ausilio di un interprete perché nessuna di loro conosce l’italiano, volevo fargli sentire la vicinanza della nostra comunità, e capire quali fossero le necessità principali”.

Per i minori è già stato attivato il percorso di inserimento nelle scuole, in modo da garantire l’obbligo scolastico, tuttavia le richieste sono state molteplici.

“Per prima cosa poter imparare un po’ d’italiano perché altrimenti per loro è molto difficile farsi capire e anche comunicare con i volontari – prosegue il sindaco -, poi hanno richiesto la possibilità di poter garantire ai figli alcune attività pomeridiane, per questo chiedo alle numerose associazioni del territorio di darci una mano a rendere il soggiorno di questi bambini meno difficile”.

Tra le necessità, anche quella di reperire beni di prima necessità con cui fronteggiare l’emergenza.

“La cooperativa ci ha fatto avere un elenco di tutto quello di cui c’è bisogno, dal vestiario, all’alimentare, ai prodotti igienici, che trovate pubblicato nel dettaglio sul sito del Comune – conclude il sindaco -. Chiedo la collaborazione della cittadinanza per reperire questi materiali, da consegnare direttamente al Convento di San Francesco, adesso è necessario sostenere la situazione, anche in vista di ulteriori arrivi che potrebbero esserci già dopo Pasqua. Sono certo che ancora una volta la nostra città saprà ascoltare questa richiesta d’aiuto e si renderà protagonista con gesti di grande solidarietà”.

Per consegnare il materiale è possibile farlo tutti i giorni dalle 9 alle 12 oppure nel pomeriggio dalle 15 alle 17 direttamente al convento di San Francesco. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0571 43051 oppure 342 8625513.

I beni necessari

Per quanto riguarda il materiale scolastico servono zaini, quaderni, diari, astucci, penne, colori, gomme, lapis, temperini, matite, raccoglitori, album da disegno, borracce, porta pranzo. C’è bisogno poi di prodotti per l’igiene personale: shampoo, bagnoschiuma, spugne, dentifricio, spazzolini, cotton fioc, assorbenti donna, reggi slip, coppette da latte, pannolini (taglia n: 3 – 4 – 5 – 6), phon, prese tedesche per phon, cotone struccante, salviette bambini, detergente intimo, accappatoi, asciugamani, lenzuola da lettino, creme per protezione bambino, bagnoschiuma bambino, fisiologica, fazzoletti, cerotti, disinfettanti.

Mancano alimenti anche alimenti come pollo (petto, cosce o intero), tacchino, maiale, manzo, patate, uova, wurstel, salsicce, latte, the, camomilla, tisane, bollitori per acqua, scaldavivande, set pentole da casa, tazze da tè, formaggio Edamer, omogeneizzati (frutta, pollo, tacchino, prosciutto, vitello), prime merende, yogurt bambini piccoli, biscotti bambini piccoli, cereali, muesli, pastine bimbi, creme per bambini e riso. C’è poi bisogno di detersivi per: lavatrice, ammorbidente, stendini per panni, bacinelle, sapone piatti, spugnette, lavapavimenti, mocio, detersivi per casa, scope, palette, candeggina, sapone di marsiglia a mano, sapone delicato per vestiti bimbi.

Infine per quanto riguarda il vestiario mancano pantaloni, t-shirt, tute, calzini, mutande, canottiere, felpe, giubbotti, cinture, ciabatte, scarpe da tennis, cappellini estivi, tutine, body, cappellini neonati, copertine, giochi, passeggino, ovetto, girello, vaschetta per bagnetto bimbi. Taglie adulti: per le maglie dalla xs alla 2xl, per i pantaloni dalla 38 alla 56 e per le scarpe dal 26 al 41. Taglie per i vestiti dei bambini: da 4 mesi a 12 anni.