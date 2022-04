Sarà, come si dice, una goccia nel mare. Ma senza gocce, il mare non sarebbe lo stesso. Acque ha scelto di togliere la plastica e da ieri lo ha fatto con altre circa 80 borracce in alluminio, tappo compreso, certificate ed eco compatibili, consegnate agli alunni di tre classi prime elementari del territorio comunale di Pontedera. Dopo Oltrera, Hack, Saffi Madonna dei Braccini e Pascoli, con la consegna effettuata dieci giorni fa, stamani è stato il turno delle Primarie Arcobaleno della Pace, Dante Alighieri e De Amicis, completando così la mappatura di tutti gli istituti cittadini.

A dare materialmente le borracce, assieme a dirigenti scolastici e insegnanti, sono stati gli assessori comunali Francesco Mori (che ha la delega alle politiche educative) e Mattia Belli (delega all’ambiente) nell’ambito del progetto Acqua Buona di Acque.

Un progetto, condiviso dall’azienda del servizio idrico con tutti i comuni del territorio di riferimento, che mira a creare una consapevolezza ambientale nelle giovani generazioni, proprio legata al consumo dell’acqua e, che, al tempo stesso, punta ad eliminare sempre più i contenitori di plastica. Le borracce donate riportano la scritta “La mia acqua rispetta l’ambiente” e potranno essere usate dai bambini all’interno delle scuole e in tutte le attività quotidiane.