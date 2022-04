Assistenti familiari, entra nel vivo l’attività degli sportelli di accreditamento

Entra nel vivo l’attività degli sportelli di accreditamento degli assistenti familiari e delle badanti presenti nell’Empolese Valdelsa e nel Valdarno Inferiore. Accreditarsi è obbligatorio quando la famiglia riceve un contributo pubblico (ad esempio nei casi di assistenza domiciliare indiretta, di contributo badante, dei servizi finanziati dal Por-Fse o per accedere al progetto regionale Pronto Badante) ma è molto utile anche per tutti gli altri operatori individuali che lavorano a domicilio.

“Il servizio di accreditamento – spiega Franco Doni, direttore della Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa – è attivo da tempo, ma in questa fase stiamo procedendo ad un aggiornamento delle procedure di registrazione degli operatori attivi sul nostro territorio e che svolgono una funzione centrale nella cura di anziani e disabili”.

Dall’accreditamento passa un riconoscimento del proprio lavoro: “Invitiamo – prosegue Doni – gli assistenti e le famiglie ad indirizzarsi verso gli sportelli attivi perché è un modo per essere riconoscibili nel sistema pubblico”.

L’accreditamento è valido su tutto il territorio regionale e resta attivo fino alla rinuncia o alla cancellazione per mancanza di requisiti.

I requisiti

Per registrarsi l’operatore individuale deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: un rapporto di lavoro in corso in campo assistenziale comprovato dall’iscrizione all’INPS, aver maturato una esperienza professionale di almeno tre mesi, oppure una comprovata dall’iscrizione all’INPS, o un attestato di formazione nel settore dell’assistenza.

Gli sportelli

Tre i punti aperti alle iscrizioni di tutti gli operatori individuali e alle famiglie in cui operano. Uno si trova nella sede della cooperativa SintesiMinerva in via Pio la Torre 7 a Empoli. È attivo il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Per accedere al servizio è necessario prenotare telefonando allo 335 7400159 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17.

