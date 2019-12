Campioni italiani e stelle locali per un solo spettacolo di sport, distribuito in due giorni. I primi a cimentarsi nei campionati Indoor Rowing organizzati dalla Canottieri San Miniato nella palestra comunale di San Miniato sono stati i ragazzi Special Olympics di tutta l’Italia. Quasi cento gli iscritti in questa categoria.

San Miniato, con la sua squadra al completo, ha conquistato la medaglia d’argento con il capitano della squadra Simone Marchiori. Dopo le batteria e le gare sprint dei grandi, per concludere la giornata si sono sfidati 16 ragazzini della nuovissima categoria Allievi A. Questi atleti, di età 9-10 anni, per la prima volta nella storia del canottaggio stanno gareggiando anche in acqua, con grande soddisfazione per il presidente della Canottieri San Miniato che da anni promuove il canottaggio come sport formativo anche per gli Under 10.

Domenica mattina sono partite le gare su 2000 metri, la distanza classica e massacrante. Ma con una pioggia di record. Il grande protagonista delle finali tricolori Indoor nelle categorie principali è Gennaro Di Mauro. L’alfiere del Cc Napoli, azzurro ai Mondiali Junior di Tokyo e già inserito nel Gruppo Olimpico, ha vinto il titolo italiano Junior maschile – argento per il compagno di squadra Leonardo Litterio, bronzo per Andrea Pazzagli della SC Viareggio – ma a fare notizia è il record mondiale di categoria grazie al quale conquista la medaglia d’oro: un 5.45.5 che annienta il suo precedente primato nazionale (5.52.7 realizzato un anno fa ai Campionati Italiani di Chianciano Terme), ma che soprattutto cancella dal libro dei record il primato mondiale del tedesco Karsten Brodowski, 5.47 che resisteva dal lontano 2004.

Riflettori accesi anche sulla prestazione di Francesco Pallozzi, nuovo campione italiano Ragazzi maschile davanti a Edoardo Maria Pieri del Cc Roma e a Andrea Ciccarelli del Cc Napoli, entrambi argento ex aequo: Pallozzi, portacolori del Cl Terni, ferma il tempo del proprio remoergometro a 6.10.2, crono che vale il record italiano di categoria cancellando il 6.11 netto realizzato proprio a San Miniato nel lontano 2005 da Carlo Gomiero (SC Padova).

A San Miniato c’è anche il record, grazie a Niels Torre, peso leggero della Sc Viareggio vicecampione mondiale in carica nel doppio Pesi Leggeri Under 23 a Sarasota e riserva del gruppo pielle Assoluto ai Mondiali di Linz. Già campione italiano nello sprint, sui 2000 metri Torre bissa la conquista del titolo italiano Pesi Leggeri maschile, con un 6.12.3 che rappresenta il nuovo record italiano di categoria Under 23, togliendo il primato a Andrei Nitu (Cc Roma), che a Pozzuoli nel 2017 fece segnare un tempo di 6.16.5. Alle spalle di Torre, conquista l’argento Matteo Tonelli del Cl Terni, mentre il bronzo va ex aequo ad Alessandro Bernardini dei VVF Tomei e a Matteo Mulas ancora del Clt Terni.

La prima finale a San Miniato ha visto in gara le Esordienti, con Elisa Ortolani della Sc Ravenna che si aggiudica il titolo italiano femminile battendo nettamente Ginevra Bresciani dell’Accademia Livornese, che va a prendersi la medaglia d’argento davanti alla compagna di club Anna Latini. Nella gara Under 23 femminile è titolo italiano per Cristina Annella del Cn Posillipo. L’azzurra dei Mediterranean Beach Games di Patrasso concede il bis del titolo sprint di ieri e si laurea campionessa d’Italia su Matilde Masini della Sc San Miniato e su Giorgia Dadalt dell’Accademia Livornese. Il titolo italiano Senior femminile finisce invece in Sicilia, grazie ad Elena Joana Armeli della Sc Telimar, che vince la concorrenza di Giulia Persico dei Vvf Tomei e di Matilde Lorenzini del Cc Bardolino.

Nella finale Esordienti maschile vittoria per la Sc Mestre con Tommaso Santi, che vince su Michele Petraccia dell’Accademia Livornese, mentre la gara Under 23 maschile vede la conquista del titolo italiano da parte di Federico Dini, portacolori della Sc Firenze e azzurro agli Europei di categoria a Ioannina. In finale, Dini ha la meglio su Davide Verità dell’Ac Monate, medaglia d’argento e su Edoardo Benini dei Vvf Tomei, che si prende il bronzo.

Tra i Senior invece, bis per Jacopo Mancini della Sc Pontedera, che dopo il successo nella gara sprint vince anche il titolo sui 2000 metri ancora davanti a Daniele Crastolla dei Vvf Carrino, mentre il bronzo è per Valerio Gallo dell’Accademia Livornese. La finale Ragazzi femminile vede il titolo italiano finire nella bacheca del Cc Irno, con Gioconda Iannicelli che primeggia su Giorgia Borriello della Sc Cavallini, argento e su Greta Reali della Sc Limite medaglia di bronzo.

La finale Pesi Leggeri femminile vede Paola Piazzolla delle Fiamme Rosse, azzurra ai Mondiali Assoluti di Linz nel singolo leggero femminile, confermarsi campionessa italiana, in rimonta su Giulia Mignemi del Ct Aetna, iridata in carica del quadruplo pielle femminile sia Assoluto che Under 23, mentre il bronzo va ad Anna Rossi della Sc Caprera. La gara Junior femminile vede infine imporsi Ivana Izzo del Crv Italia, medaglia d’oro su Eleonora Bedogni della Sc Firenze.

Alla manifestazione sono intervenuti il sindaco Simone Giglioli e l’assessore allo Sport Loredano Arzilli.