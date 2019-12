Arno Volley e Stevenson University Baltimora in amichevole a Castelfranco di Sotto

I ragazzi americani stanno facendo un tour dell’Italia e hanno approfittato della vicinanza con Firenze per unire la visita culturale a un’occasione di sport. Così la Stevenson University di Baltimora ha contattato l’Arno Volley 1967 di Castelfranco di Sotto per giocare una partita e stringere così una nuova amicizia.

L’amichevole tra la società castelfranchese che milita nel campionato Fipav serie B e la squadra del college statunitense sarà disputata mercoledì 18 dicembre alle 20,30 al PalaBagagli.

“La collaborazione – racconta Davide Volterrani dell’Arno Volley 1967 – con college americani è nata nel 2016 quando abbiamo avuto un’esperienza simile con la squadra dell’Università di Chicago. All’epoca siamo stati contattati per la visibilità che ci aveva dato la vittoria della Coppa Italia. Questa occasione con il college di Baltimora è nata sulla scia dell’altra partita. Ci fa veramente molto piacere essere stati cercati da una realtà così lontana e diversa dalla nostra. Sarà una bellissima opportunità di scambio per i nostri giocatori e per Castelfranco in generale”.

La squadra americana si preannuncia a un buon livello, paragonabile ad una serie A2 italiana. I pallavolisti si affronteranno in tre set, come da normale amichevole e alla fine della partita si fermeranno in palestra per mangiare una pizza tutti insieme prima di salutarsi.

“Siamo molto felici che Castelfranco si faccia conoscere nel mondo grazie ai suoi meriti sportivi – per il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo Sport Federico Grossi – . Questa è un’occasione di conoscenza positiva sia dal punto di vista dello sport, sia da quello culturale. La storia del volley castelfranchese ha una tradizione che viene portata avanti con passione e dedizione da tanti anni. Essere contattati da un college americano così rinomato rappresenta un onore di cui la nostra cittadina può di certo vantarsi”.