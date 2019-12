Calcio, “Sono riuscito a salvare l’Orentano. Albini mi darà una mano”

“Pronto. Sono Alessandro Casini sono riuscito a salvare l’Orentano”. Un lungo sospiro di sollievo prima della pausa.

Presidente ci racconti?

“Già domenica sera ho ricevuto una telefonata da parte di Massimiliano Albini. E’ un ex giocatore del San Miniato. Mi ha detto sono disposto a darti una mano. Ero scosso dopo il 9 a 0 subito dal Meridien a Larciano, non riuscivo a digerirlo. Mi ero promesso di portare, venerdì 20 dicembre, i libri contabili in comune. Questa telefonata mi ha dato entusiasmo. Vede, io penso che per la squadra che avevamo, essere riusciti a vincere una sola gara in 12 partite – lasciamo stare le ultime 2 – sia davvero troppo poco”.

In cosa consiste l’aiuto di Albini?

“Mi viene a dare un aiuto sia come calciatore, come allenatore e nell’allestimento della squadra. Sarà accompagnato da Claudio Malatesta che oltre ad entrare in società come sponsor occuperà il ruolo di direttore sportivo. Entrerà in società anche Paolo Capitani anche lui ex calciatore del San Miniato in qualità di consulente tecnico”.

Una squadra da ricostruire.

“Si i ragazzini che mi hanno dato una mano domenica scorsa nella trasferta a Larciano sono stati da ieri (martedì 17 dicembre) posti in lista di svincolo. Li ringrazio per la mano che mi hanno dato come voglio ringraziare tutti quelli che in questo periodo mi sono stati vicini”.

In pratica se ne sono andati tutti.

“E’ rimasto Cristian Casini e ora c’è Massimiliano Albini. Da oggi ci mettiamo in cerca”.

Pronti per la nuova missione.

“Abbiamo scongiurato di far sparire l’Orentano. Ora cerchiamo di allestire la squadra per centrare la salvezza. E’ dura, me ne rendo conto. Ma già una volta mi sono salvato. Voglio ringraziare anche l’amministrazione comunale. Il sindaco Gabriele Toti e il vicesindaco Federico Grossi che è anche assessore allo sport. Mi sono stati vicini e se l’Orentano continua a giocare, è grazie anche al loro aiuto”.

Presidente. Serrate le fila. Il tempo mai come questa volta è tiranno.

“Già da stasera ripartiamo. Io, Albini, Malatesta e Capitani. Chiedo sono agli orentanesi di tornare a tifare per questa squadra”.