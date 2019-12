Orentano arriva tardi, multato. Tutti i provvedimenti

Questi i provvedimenti del giudice sportivo in merito alle gare del 14 e 15 dicembre.

In Eccellenza una giornata di squalifica è stata inflitta a Marco Niccolai della Cuoiopelli. In Prima Categoria multa di 170 euro all’Orentano per aver causato notevole ritardo nell’inizio della gara. Un turno di stop a Alessio Maccianti del San Miniato.

Nel campionato di Seconda Categoria una giornata di squalifica per Mattia Ballanti dell’Atletico Fucecchio, Gabriele Moriani del Castelfranco Calcio, Gianmarco Cenci e Jacopo Mazzei del Ponte a Cappiano.

Nel campionato juniores regionale, 3 turni di squalifica a Endi Hysa del Fucecchio per condotta violenta verso un avversario. Due turni a Gianluca Sollazzi della Cuoiopelli.

La gara San Miniato Basso – Castelnuovo Garfagnana di domenica 22 dicembre si giocherà a San Donato di San Miniato. Nel campionato di Prima Categoria, la partita Saline – Staffoli sarà disputa a Volterra al campo sportivo “Le Ripaie”.

In Seconda Categoria Malmantile – Atletico Fucecchio sarà giocata a Montelupo Fiorentino.

Per quanto riguarda i recuperi, nel campionato di Prima Categoria, la gara Staffoli – Geotermica verrà recuperata l’8 gennaio alle 14,30. In Seconda Categoria la gara Sextum Bientina – Stella Rossa verrà recuperata l’8 gennaio alle 14,30.