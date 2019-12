Fucecchio e San Miniato Basso, tre punti con le ultime della classe

La prima di ritorno regala un sorriso e la speranza di scalare posizioni in classifica per il Fucecchio e il San Miniato Basso, che superano le ultime della classe Virtus Viareggio e Castelnuovo. Non va oltre il punto sul campo della Pontremolese la Cuoiopelli, che ha bisogno di punti preziosi per uscire dalla zona calda della classifica.

Fucecchio – Virtus Viareggio 2-0

FUCECCHIO: Del Bino, Gremigni, Menichetti, Malanchi (28’ st Papa), Lecceti, Vallesi, Cenci, Ghelardoni (44’ st Cirasella), Taraj, Demi (40’ st Sciapi, 42’ st Mazzanti), Matteoni (1’ st Terzigni). A disp. Pellegrini, Nardi, Lelli, Fedeli. All. Collacchioni.

VIRTUS VIAREGGIO: Tonelli R., Ferri, Bianco, Richieri, Grillo, Dell Amico (38’ st Belatti), Manfredi (26’ st Ndiaye, 43’ st Ciocia), Fascioli, Balestri, Bordini, Galloni (42’ st Pirola). A disp.: Masina, Vicentini, Tonarelli A., Masotti. All. M. Tonelli

ARBITRO: Biagini di Lucca (Marconi di Arezzo e Scanu del Valdarno)

RETI: 30’st Demi, 41’st rig. Sciapi

NOTE: Ammoniti: 23’ st Menichetti, 30’ st Balestri, 42’ st Sciapi. Espulso al 40’ st R. Tonelli per aver interrotto una chiara occasione da gol. Recupero 1° tempo 1’, 2° tempo 5’.

Il Fucecchio chiude un 2019 da ricordare battendo per 2-0 una volenterosa Virtus Viareggio. La giovane squadra ospite ha cercato di chiudere più spazi possibili ai bianconeri cercando di rintanarsi nella propria metà campo per tutto il match.

Il campo pesante e l’imprecisione hanno fatto sì che la gara rimanesse in bilico fino ad un quarto d’ora dal termine. Prima palla gol per il Fucecchio con l’esordiente Matteoni sprecata dall’ex Castelfiorentino. In chiusura di tempo il signor Biagini sorvola su una spinta subita da Ghelardoni in piena area. I

In avvio di ripresa fioccano le palle gol per l’undici di Collacchioni. La serie è inaugurata da Tersigni che manda sopra la traversa da distanza ravvicinata e da Gremigni conclusione ribattuta e da un tentativo di Demi. Quando la gara è appena entrata nel quarto d’ora conclusivo l’ex forcolese Leonmardo Demi al terzo gol da quando veste il bianconero da fuori riesce a superare Riccardo Tonelli. Il quale è costretto a ricorrere al fallo in chiara occasione da gol per fermare Terzigni.

Della battuta si incarica e trasforma Sciapi, il cui impiego a tempo pieno è rinviato al nuovo anno. L’attaccante chiude l’annata in bellezza, per poi tornare a sedersi in panchina. Negli istanti finali nel Fucecchio ha debuttato il classe 2001 Cirasella prelevato dallo Zenith Audax.

Pontremolese – Cuoiopelli 1-1

PONTREMOLESE: Cacchioli, Gabrielli (36’ st Lecchini), Cattani, Giannantoni (16’ st Berzolla), A. Filippi, Verdi, G. Filippi, Bondielli (46’ st De Cillis), Occhipinti, Vatteroni (4’ st Rosaia), Corvi. A disp. Gussoni, Crispi, Rossi, Diouf, Nardini. All. Bracaloni.

CUOIOPELLI: F. Sollazzi, Carli, Magnani, Mancini, La Rosa, Anichini, Montecalvo (43’ st Meucci), Caciagli, Bianconi, Pinucci, Bianchi (7’ st Nidiaci). A disp. Puccini, Nieri, Gargini, Casalini, Moscardi, G. Sollazzi, Alderotti. All. Giglioli.

ARBITRO: Donati di Livorno (Toschi di Livorno ed El Mouine di Pistoia)



RETI: 25’pt rig. Bianchi, 39’st Filippi A.

Dopo due sconfitte esterne consecutive torna a conquistare punti fuori casa la Cuoiopelli, ma l’undici di Giglioli mastica amaro per il modo in cui è maturato il pari di Pontremoli, soprattutto per la conduzione arbitrale del signor Donati di Livorno che negli ultimi 10 minuti del primo tempo ha finito per estrarre 4 cartellini gialli su normali falli di gioco commessi dai giocatori conciari.

In avvio di ripresa la doppia ammonizione di Pinucci ha finito per condizionare la seconda frazione di gioco. Gara tra due formazioni bisognose di punti con i ragazzi di Giglioli che sbloccano dopo 20 minuti la partita. Palla filtrante di Carli per Bianchi che anticipa l’uscita del portiere che ricorre al fallo da rigore.

Lo stesso attaccante biancorosso porta i suoi in vantaggio. La gara si apre con la Cuoio sempre ficcante. Nella ripresa l’inerzia della sfida cambia con l’espulsione di Pinucci. I locali provano a stingere i tempi e Sollazzi oggi preferito a Puccini riesce a mantenere la porta inviolata in mischia a 6’ dal termine Filippi trova la conclusione vincente che riporta le sorti in parità.

Ma non è ancora finita perché poco prima della fase di recupero un grande intervento di Cacchioli salva il risultato sulla punizione di La Rosa destinata al gol. Segnali di risveglio importante per l’anno che verrà.

San Miniato Basso – Castelnuovo 2-1

SAN MINIATO BASSO: Battini, Rossi, Fatticcioni (38’ st Accardo), D’ Angelo (40’ st Freschi), Alderotti, Bozzi, Borselli (43’ st Bartoli), Marinari, Andreotti (35’ st Nigiotti), Remedi (22’ st Broccoli), Pirone. A disp. Cappellini, Onnis, Veraldi, Bartoli. All. Venturini.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, S. Giusti (20’ st Telloli), Nelli (20’ st Coselli), Lavorini, Pieroni, Marganti, Biagioni, Turri (8’ st El Hadoui), Piacentini, Nardi, Ghafouri (15’ st Casci). A disp. Farioli, Galletti, Bachini, Bosi. All. Cardella.

ARBITRO: Bruni di Siena (Kadir di Prato e Cardini di Firenze)

RETI: 15’pt e 1’st Andreotti, 47’st Pieroni

La prima doppietta di Luca Andreotti con il San Miniato, in gol per la seconda gara consecutiva, permette l’aggancio al secondo posto al Fratres Perignano, sconfitto in casa dal Valdinievole Montecatini. La gara si è giocata a San Donato di San Miniato per le pessime condizioni del terreno di gioco del Pagni.

Vantaggio quasi immediato dell’undici di Venturini scaturito da un invenzione di Remedi che mette Andreotti nella condizione di appoggiare in gol l’assist invitante del compagno. In un primo tempo dove non ci sono particolari sussulti, Pirone e Remedi, quest’ultimo solo davanti a Leon, falliscono le opportunità del raddoppio.

All’alba della seconda frazione il bis. Tutto scaturisce da un lancio di Marinari che Pirone controlla di petto e porte a Andreotti per il comodo tocco in porta.

La gara che non è mai decollata per intensità e vivacizzata solo dalla rete di Pieroni in pieno recupero utile ai garfagnini solo per accorciare le distanze. Il San Miniato chiude il 2019 e apre il girone di ritorno nella maniera migliore, il Castelnuovo rimane al penultimo posto.