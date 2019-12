Tuttocuoio, chiusura d’anno con ko in Lazio

Flaminia – Tuttocuoio 1-0

FLAMINIA: Montesi, Massaccesi, Carta, Barone, Modesti, Panini, Staffa, Lazzarini, Morbidelli (25’ st Polizzi), Guadalupi, Sirbu (30’ st Boldrini). A disp.: Maltempi, Fapperdue, Franco, Battistelli, Rizzo, Mignone, Nohman. All. Punzi

TUTTOCUOIO: Prisco, Gautieri (42’ st Lepri), Bertolucci, Wagner (12’ st Diolaiti), Visibelli, Ruggero, Molinaro (33’ st Benericetti), Fino, Pedalino, Speziale, Chiti (25’ st De Carlo). A disp.: Giannangeli, Segantini, Ercoli, De Carlo, Benericetti. All. Scardigli.

ARBITRO: Ramondino di Palermo (Ciannarella e Savino di Napoli)

RETI: 16’pt Sirbu

Il Tuttocuoio chiude l’annata con una sconfitta in Lazio e la conferma dell’ultimo posto in classifica. I movimenti di mercato non modificano la cronica carenza di gol dei neroverdi. Al Flaminia basta per questo il gol di Sirbu nella prima frazione per conquistare i tre punti.

Trasferta amara, dunque, per il Tuttocuoio battuto al Madami di Civita Castellana da un gol segnato da Sirbu nel primo tempo. I nero-verdi non hanno mai dato l’impressione di poter creare problemi alla compagine di casa.

Parte forte la formazione civitonica con Sirbu la cui correzione da due passi termina sopra la traversa e Barone la cui soluzione da fuori lambisce il montante. Al quarto d’ora l’episodio che sancisce il successo laziale. Morbidelli si impossessa della sfera nella zona centrale e appoggia sulla corsia esterna di destra a Lazzarini tocco per Massaccesi e palla nel cuore dell’area Sirbu vince un rimpallo e poi non da scampo a Prisco.

Aspetti la risposta dei nero-verdi che non arriva, in chiusura di tempo per posizione irregolare viene annullata una rete a Staffa. Intorno a metà ripresa Prisco evita il raddoppio togliendo a fil di palo il tiro calibrato di Morbidelli. Ancora reattivo l’estremo pontaegolese su Boldrini a poco più di un quarto d’ora dalla conclusione.

Si chiude un 2019 ottimo nella prima parte e da dimenticare nella seconda. Per evitare la retrocessione diretta occorre un grande girone di ritorno. La speranza è sempre l’ultima a morire.