Pallacanestro S. Miniato incassa una doppia sconfitta

Una doppia sconfitta per i giovani della Promo Psm

Psm Pallacanestro San Miniato – Cefa Castelnuovo 54 – 68

Psm: Regoli Fe 10, Cerri 9, Nguyen 7, Cioni 7, Regoli Fr 6, Maggiorelli 6, Cupolo 4, Daini Palesi 3, Pellegrini 2, Mattei, Zharku, Mannucci NE. All: Miniati

Cefa: Angelini S 22, Angelini A 20, Masini 14, Pozzi 5, Faletti 3, Biagini 2, Lana 2, Guidugli, Tosoni, Grandini, Mariani, Mandrini NE. All: Romani

Sconfitta in casa per la Promo. Ottimo avvio di Nguyen e compagni, che costringono gli ospiti al time out sul 9-2. I due Angelini però sono bravi a rientrare e sfruttare i vantaggi spalle a canestro, andando così al riposo lungo sul +5. Al rientro dagli spogliatoi la zona ospite continua a mettere in difficoltà i locali, non premiando le buone scelte in attacco, con una scarsa mira al tiro.

Però Regoli e compagni sono bravi a non mollare mai, ma l’imprecisione al tiro rimane una costante per tutta la gara. Peccato, perchè lo scarto non rappresenta quanto visto in campo. Testa al prossimo impegno, sabato nella difficile trasferta di Carrara.

Legends Carrara – Psm Pallacanestro San Miniato 95 – 64

Carrara: Marrazzi 4, Lusuardi 12, Degl’innocenti 19, Diamanti 17, Benfatto 4 Capaccioli 5, Ferrari 13, Nicoli 10, Peselli 6, Leonardi 5. All: Gallerini

PSM: Maggiorelli 8, Cioni 3, Daini Palesi 4, Cerri 14, Regoli Fe. 10, Regoli Fr. 6, Pellegrini 2, Nguyen 7, Cupolo 2, Mattei 7. All: Miniati

Trasferta amara in quel di Carrara per la Promo di San Miniato. Nonostante un ottimo primo quarto guidato da un Cerri in grande spolvero, Carrara riesce nei secondi dieci minuti a scappare nel punteggio con un parziale di 31-17, grazie alle giocate del talentuoso Ferrari e di Degl’Innocenti. Carrara sbaglia poco o niente e riesce a condurre per il resto della gara. Nonostante il risultato ci sono però parecchi segnali positivi per coach Miniati, con tutti e dieci i ragazzi e referto e la solida prova di Mattei e Regoli Fr. (2002). Al rientro dalle vacanze i Rocca boys saranno impegnati nelle ultime tre giornate del girone di andata, in ordine: Prato, Ludec e Montecatini, dove si giocheranno punti importanti per il proseguimento del proprio campionato.