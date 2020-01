Lupi volley, Krauchuk vola in Corea del sud

Matheus Krauchuk non è più un giocatore dei Lupi Volley Santa Croce sull’Arno. La società ha infatti annunciato il trasferimento del proprio atleta ai Kb Insurance Stars Volleyball Club, in Corea del sud.

Krauchuk, 22 anni, era arrivato alla società biancorossa in questa stagione. E’ alto 201 centimetri e a Santa Croce era arrivato dal campionato del Bahrain, dopo aver militato nel Maringa Volley e nel Voley Renata, oltre ad aver fatto parte della nazionale militare brasiliana.

La società biancorossa “si auspica che questo sia solo un arrivederci e ringrazia Matheus per il grande impegno e la dedizione messi in campo fin dal primo giorno, augurandogli le migliori soddisfazioni in questa importante e nuova opportunità sportiva”.