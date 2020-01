Partita persa a tavolino per l’Orentano e 600 euro di multa al Ponte a Cappiano. Ci sono anche queste tra le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare giocate il 21 e il 22 dicembre 2019.

In Eccellenza una giornata di squalifica è stata inflitta a Iacopo Pinucci della Cuoiopelli e a Lorenzo Sciapi del Fucecchio. In Prima Categoria in merito alla gara Orentano – Corsanico sospesa dopo 3 minuti per un infortunio occorso ad un calciatore dell’Orentano, in quanto la stessa società a quel punto era rimasta in campo con solo 6 calciatori e quindi venendo venuto a mancare il numero minimo richiesto per continuare (l’Orentano non aveva altri giocatori in panchina) il giudice sportivo ha inflitto all’Orentano la sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione in classifica.

Tra i calciatori, 2 turni di stop a Lorenzo Zini del San Miniato e una giornata al compagno di squadra Dario Becatti, un turno di stop anche a Stefano Fogli del Capanne e a Lorenzo Spatola dello Staffoli.

In Seconda Categoria ammenda di 600 euro al Ponte a Cappiano per rissa tra propri sostenitori e quelli del Club Sportivo Firenze. La gara veniva sospesa per 3 minuti a causa delle conseguenze riportate all’incolumità fisica di una persona. Tra i calciatori 3 giornate di squalifica a Klarenc Kusi dell’Atletico Fucecchio per aver rivolto all’arbitro frasi offensive e intimidatorie, un turno di squalifica a Lorenzo Mandorlini del Ponte a Cappiano e Donaldo Huqi della Stella Rossa.

La gara San Miniato Basso – Atletico Etruria valevole per il campionato juniores regionale verrà giocata sabato 4 gennaio a Montopoli in Valdarno. Sono stati stabiliti anche i recuperi tutti programmati per l’8 gennaio. La gara del girone D di Prima Categoria Staffoli – Geotermica si giocherà alle 20,30 a Santa Croce sull’Arno al campo Buti, per il girone D di Seconda Categoria Giovanile Sextum – Stella Rossa alle ore 14,30 a Bientina, per il girone D del campionato juniores regionale la gara Scarlino – San Miniato Basso inizierà alle 15.