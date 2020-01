Samuele Vianni convocato nella nazionale under 18

Continua l’ascesa calcistica di Samuele Vianni, il giovane prodigio di Santa Maria a Monte attaccante del Napoli. Questa volta, a notare la sua presenza e a voler investire su di lui è addirittura la nazionale. Vianni è stato convocato dalla nazionale under 18 per uno stage di 3 giorni nel quartier generale di Coverciano. Da domani 6 gennaio a mercoledì 8 Samuele vestirà la maglia azzurra, ma stavolta non sarà l’azzurro del Napoli.

Classe 2001, come tanti ragazzi della zona Vianni ha dato i primi calci nel Santa Maria a Monte. Poi, dopo qualche anno alla Virtus Entella, nel 2019 è passato alla formazione partenopea alla chiusura del mercato estivo con un ingaggio di circa 300mila euro. Vianni è l’unico azzurrino del settore giovanile che è stato convocato dalla nazionale del ct Alberto Bollini, mentre sono ben 4 i giovani talenti che vengono dal Sassuolo e due dall’Empoli. Uno degli appuntamenti più attesi dello stage è l’amichevole contro la Fiorentina Primavera, mercoledì 8 gennaio con calcio d’inizio alle 14,30.

Samuele Vianni non è l’unico rappresentante della Santa Maria a Monte calcistica in Italia. Proprio lo scorso mese, un altro giovane talento santamariammontese, Filippo Panicucci, ha partecipato al torneo dei gironi a Coverciano indossando la maglia della nazionale. Il sedicenne attaccante dell’Empoli adesso punta alle convocazioni della nazionale under 17. È da questi giovani talenti che Santa Maria a Monte riscopre la sua passione per lo sport e la sua qualità nella preparazione. Non solo nel ciclismo, con cui il paese ha un legame particolare, ma anche nel pallone.