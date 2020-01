San Miniato Cuoiopelli, il derby senza Bianconi e Onnis

Rispetto alle gare del 4 e 5 gennaio 2020, il giudice sportivo ha preso dei provvedimenti. In Eccellenza salteranno il derby a San Miniato, Niko Bianconi della Cuoiopelli e Samuele Onnis del San Miniato.

In Prima Categoria un turno di stop a Cristian Casini dell’Orentano. In Seconda Categoria sono stati fermati per una gara Luca Mancini della Stella Rossa, Jonathan Morena dell’Atletico Fucecchio e Matteo Bonamici del Ponte a Cappiano.

Nel campionato juniores regionale 80 euro di multa alla Stella Rossa per contegno offensivo verso l’arbitro e un turno di squalifica al calciatore Duccio Testai, un turno anche a Alberto Marianelli del Fucecchio. La gara Porta Romana Oltrano – Cuoiopelli relativa a questo campionato, sospesa al per nebbia al 5 minuto del secondo tempo, verrà recuperata il 15 gennaio 2020 alle 15, ripartendo dallo stesso minuto con il risultato acquisito fino a quel momento ovvero 2-0 per il Porta Romana.