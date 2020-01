Stella Rossa, strattona l’arbitro e prende tre mesi. Tutte le decisioni della giustizia sportiva per le squadre del Cuoio

Sanzioni pesanti da parte della giustizia sportiva per le squadre del Comprensorio del Cuoio per i vari episodi che si sono verificati durante ultima giornata di campionato. Merita una nota particolare la squalifica di tre mesi inflitta ad Andrea Noccioli capitano della Stella Rossa che rimarrà lontano dal campo di gioco fino al 30 aprile 2020. Il giocatore durante la gara di seconda categoria mentre protestava con il direttore di gara per le sue decisioni lo afferrava per un braccio strattonandolo verso di sé.

Nel campionato di Eccellenza invece sono scattate tre giornate di squalifica per Iacopo Anichini della Cuoiopelli per aver rivolto al direttore di gara frase irriguardosa e aver bestemmiato durante un’azione di gioco.

Un turno di squalifica anche a Andrea Carli e Claudio Paja sempre della Cuoiopelli.

Nel campionato juniores regionale fino al 26 gennaio 2020 è stato squalificato il dirigente del San Miniato Basso, Renato Bacchi.

In prima categoria un turno di stop a Fabio Franceschi dello Staffoli, Dario Becatti del San Miniato, Alessio Lamberti delle Capanne. Stessa sanzione anche per Luca Ciardelli e Gabriele Merola del Castelfranco Calcio.

Nel campionato d’Eccellenza la gara Virtus Viareggio – San Miniato Basso verrà giocata a Romagnano.

Per il campionato di seconda categoria la partita Casellina – Atletico Fucecchio verrà giocata al Galluzzo.

Per il campionato juniores regionale, la gara San Miniato Basso – Mazzola Valdarbia verrà giocata a Montopoli in Valdarno.