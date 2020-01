Basket Promozione, Pallacanestro San Miniato ko a Montecatini

Rossoblu Montecatini – Psm Pallacanestro San Miniato 65 – 55 (23-17, 35-25, 53-41)

ROSSOBLU MONTECATINI: Ulivieri 5 Ponzo 3 Carducci 11 Prandin 5 Giuliani 7 Morini 9 Natalini, Menichini 7 Chiodo, Lupi 13 Trinci 5. All: Ialuna

PALL. SAN MINIATO: Maggiorelli 8, Cioni, Mannucci 4, Daini Palesi 5, Cerri 3, Regoli Fe 11 Regoli Fr 4 Pellegrini 8 Nguyen 3 Zharku 9 Mattei, Cupolo Ne. All: Miniati

Lottano per quaranta minuti i Rocca Boyz di Promozione, ma non basta per portare a casa la vittoria. Montecatini parte forte ma San Miniato tiene botta grazie ai Zharku e Regoli.

Una solida prova difensiva di Pellegrini e compagni permette ai ragazzi in rosso di rimanere sempre in gara nonostante le giocate di Ludi e Carducci.

Nell’ultima frazione sono due bombe di capitan Maggiorelli e Daini Palesi a dare la carica, ma non basta e alla fine la spuntano i padroni di casa.

Buona prova nonostante la sconfitta, con questa faccia tosta i ragazzi di Miniati si toglieranno delle soddisfazioni nella seconda parte di stagione, nota di encomio a Mattia Cupolo che è andato in trasferta malato ed è restato al fianco dei compagni fino alla sirena finale.

Prossimo impegno domani (20 gennaio) per la prima di ritorno a Lucca.