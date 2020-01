Nel nome di Mirko e Michela, pattinatori a raccolta a Fucecchio

Il 22 e il 23 febbraio si terrà il sesto trofeo Mirko e Michela al PalaSport di Fucecchio. Il Trofeo è una gara di pattinaggio artistico interregionale promossa da Aics Pisa in memoria di due genitori di atlete della Polisportiva Stella Rossa prematuramente scomparsi.

Una bella festa, che serve anche a fare del bene: il ricavato sarà devoluto alla lotta contro le leucemie. Un’occasione per stare insieme e divertirsi, ma pur sempre una gara.

Al Trofeo possono partecipare tutte le società affiliate 2020 e gli atleti tesserati Aics per l’anno 2020, appartenenti a tutte le categorie agonistiche, dai pre giovanissimi in avanti e alle categorie promozionali Classic Basic, Classic Plus, Master e Professional.

Ogni società (compresa la società organizzatrice) potrà iscrivere non più di 4 squadre in tutte le fasce previste e le squadre dovranno essere formate da massimo 4 atleti.

Per iscriversi basta mandare una mail a stellarossapattinaggio@gmail.com entro il 16 febbraio.