San Miniato Basso, la vittoria con poker regala il secondo posto in classifica

La copertina di giornata per il campionato di Eccellenza va al San Miniato Basso. Non tanto per la sonora vittoria contro una Virtus Viareggio sempre più ultima ma perché con questo successo la formazione di Venturini aggancia il secondo posto in classifica approfittando del mezzo passo falso dei Fratres Perigjnano contro la Massese.

Pari senza reti per le altre due formazioni del comprensorio. Il Fucecchio finisce senza reti contro il Cascina e resta in zona playoff. La Cuoiopelli non va oltre lo 0-0 contro il Cenaia e perde una buona occasione per recuperare punti importanti in ottica salvezza. Ancora niente vittoria per Cipolli dopo il ritorno sulla panchina dei conciari.

Virtus Viareggio – San Miniato Basso 0-4

VIRTUS VIAREGGIO: Grilli, Ferri, Dell’Amico, Richieri, Bianco, Bertelloni, Balestri, Bordini, Galloni, Fascioli, Mazzucchelli. A disp.: Gerini, Belatti, Grillo, Ciocia, Cateni, Mboa, Tonarelli A., Evani, Ndiaye. All.: Tenerani

SAN MINIATO BASSO: Battini, Bozzi, Fatticcioni, Borselli, Alderotti, Tafi, Onnis, Marinari, Andreotti, Nigiotti, Pirone. A disp.: Cappellini, Accardo, Broccoli, Freschi, Veraldi, Bartoli, Remedi, Rossi. All.: Venturini

ARBITRO: Ammannati di Firenze (Pignatelli di Viareggio e Gallà di Pistoia)

RETI: 17’pt rig. e 38’st Andreotti, 1’ast Alderotti, 28’st Tafi

Cascina – Fucecchio 0-0

CASCINA: Gambini, Bonfigli, Puleo, Marianelli ., Giari, Fatticcioni, Scaramelli, Menichetti, Palaj, Giudici, Andolfi. A disp.: Banti, Spella, Neri, Naldini, Martinelli, Credendino, Folegnani, Vaglini. All.: Polzella

FUCECCHIO: Del Bino, Gremigni, Menichetti, Malanchi, Papa, Lecceti, Cenci, Ghelardoni, Taraj, Fedeli, Sciapi. A disp.: Pellegrini, Nardi, Lelli, Vallesi, Meacci, Cirasella, Demi, Matteoni, Rigirozzo. All.: Collacchioni

ARBITRO: Azzaro di Aosta (Giuntoli e Del Vigna di Pistoia)

Cuoiopelli – Cenaia 0-0

CUOIOPELLI: Puccini, Pinucci, Magnani, Morelli, Meucci, La Rosa, Niccolai, Caciagli, Bianconi, Montecalvo, Bianchi. A disp.: Casalini, Carli, Gargini, Marzi, Moscardi, Nidiaci, Sollazzi G., Sollazzi F. . All.: Giglioli

CENAIA: Serafini, Cecchetti, Borboryo, Lelli, Signorini, Milianti, Tammaro, Balleri, Bruzzone, Marcellusi, Mancini. A disp.: Guidetti, Benvenuti, Ceccarini, Stampa, Spadaciari, Betti, Bachini, Arrighi, Turini. All.: Macelloni

ARBITRO: Falleni di Livorno (Ginanneschi di Grosseto e Palombo del Valdarno)