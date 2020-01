“Frasi irriguardose all’arbitro”, dirigente fuori fino al primo marzo

Rispetto alle gare di sabato 18 e domenica 19 gennaio, diverse sono le decisioni del giudice sportivo.

In Eccellenza sono stati squalificati per una giornata Lorenzo Morelli della Cuoiopelli e Federico Cenci del Fucecchio. In Seconda Categoria una giornata di stop a Simone Mandorlini del Ponte a Cappiano. Nel campionato Juniores regionale è stata inflitta al San Miniatro Basso una ammenda di 90 euro per aver permesso a persona non autorizzata l’accesso agli spogliatoi.

Camillo Lastrucci dirigente del Fucecchio è stato squalificato fino al 1 marzo 2020 veniva allontanato per aver rivolto all’arbitro frase irriguardosa e dopo il provvedimento lo offendeva. Tra i calciatori 2 turni di stop a Lorenzo Bottazzo del San Miniato Basso, un turno a Lapo Camilli della Cuoiopelli e a Matteo Meacci del Fucecchio.

L’Orentano, il San Miniato e la Sanromanese in qualità di società di Prima Categoria non partecipanti con una propria squadra al campionato Allievi o Giovanissimi o Juniores Under 19 sono state multate per mille euro. Cambia l’orario delle partite a partire da domenica 26 gennaio le gare di Promozione, Prima e Seconda Categoria avranno inizio alle 15.