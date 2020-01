San Miniato Basso continua a volare: battuto il Camaiore

Eccellenza, il San Miniato Basso continua a volare. La formazione di Venturini con un gol di Andreotti supera una diretta concorrente per i playoff come il Camaiore.

Sconfitte amare per il Fucecchio, in casa con il Tau Calcio e per la Cuoiopelli con il Castelfiorentino.

Castelfiorentino-Cuoiopelli 1-0

CASTELFIORENTINO: Chiarugi, Pellegri, Vecchiarelli, Zanaj, Olivieri, Trapassi, Anichini, Fossati, Zizzari, Fagni, Pecchioli. A disp.: Orsini, Sarti G., Bagnoli, Nieri, Nidiaci, Imbrenda, Bedini, Campatelli, Di Biase. All.: Arcadio



CUOIOPELLI: Puccini, Nidiaci, Magnani, Montecalvo, Meucci, La Rosa, Pinucci, Caciagli, Bianconi, Niccolai, Bianchi. A disp.: Sollazzi F., Alderotti, Carli, Gargini, Leshi, Moscardi, Taddei. All.: Cipolli



ARBITRO: Martini di Arezzo (Vicari di Lucca e Laveneziana di Viareggio)



RETI: 31’pt Pecchioli

Fucecchio – Tau Calcio 0-1

FUCECCHIO: Del Bino, Gremigni, Nardi, Malanchi, Papa, Vallesi, Cirasella, Ghelardoni, Taraj, Fedeli, Sciapi. A disp.: Pellegrini, Lelli, Falaschi, Menichetti, Meacci, Mazzanti, Tersigni, Demi, Rigirozzo. All.: Collacchioni

TAU CALCIO: Citti, Battistoni, Lucchesi, Michelotti, Signorini, Fedi, Antoni, Pratesi, Mengali, Chianese, Benedetti. A disp.: Donati, Magini G., Magini L., Fanani, Matteoni, Rossi, Frugoli, Maccagnola, Gialdini. All.: Cristiani

ARBITRO: Papi di Prato (Perlamagna di Carrara e Scorteccia di Firenze)

RETI: 15’pt Mengali

San Miniato – Camaiore 1-0

SAN MINIATO BASSO: Battini, Rossi, Fatticcioni, Borselli, Alderotti, Tafi, Onnis, Marinari, Pirone, Remedi, Bozzi. A disp.: Cappellini, Accardo, Broccoli, Freschi, Veraldi, Bartoli, Andreotti, Bicchieri . All.: Venturini

CAMAIORE: Barsottini, Contipelli, Barsotti, Ceciarini, Arnaldi, Fiale, D Alessandro, Orlandi, Pegollo, Viola, Mancini. A disp.: Ferraiuolo, Bresciani, Benedetti, Tonazzini, Morelli, Nardini, Cartano, Ghilarducci, Pacini. All.: Moriani

ARBITRO: Giordano di Grosseto (Lumetta di Piombino e Misson di Prato)

RETI: 28’st Andreotti