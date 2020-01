Capanne, storica qualificazione alle semifinali di Coppa

Corsanico – Capanne 1-1 dts

CORSANICO: Bedei, Frusteri, Aquilante Andrea (35′ st Simonini), Corsinelli, Sacchelli, Ramaciotti, Ercolano (10’sts Buonaccorsi), Aquilante Antonio (1’sts Tomei), Ceciarini, Barbetti, Bertilotti (23’st Sabatini). A disp. Raffaelli, Giannoni, Silvestri, Offretti. All. Farnocchia.

CAPANNE: M. Doveri, Lotti (1’ pts Zuchegna), Aurilia, Lamberti, Raffalli, Cordua (25’ st Rossi), Fogli (35’ st Cecchi), Giani, Verola, Bracci, Vaglini (10’ sts Montorsi). A disp. Mazzeo, Mandorlini, Lleshi, Morelli. All. A. Doveri.

ARBITRO: Merlino di Pontedera

RETI: 33’ st Giani, 42’ st Ramacciotti

Da “Le Colline”, il nome del campo sportivo di Bargecchia, al mare, a Rosignano dove abitualmente gioca il Castiglioncello. È questa la strada che percorreranno alle Capanne. I ragazzi di Antonio Doveri hanno passato il turno e per la prima volta nella loro storia volano in semifinale di Coppa Toscana di Prima Categoria.

Poteva arrivare prima la qualificazione. A 12’ dalla fine era arrivata la rete di Giani che aveva spalancato la porta della semifinale, al termine di un’azione ben costruita. Corner di Vaglini, sponda di Verola che mandava al tiro Giani il quale trafiggeva l’estremo di casa. A tre minuti dal termine il Corsanico portava la sfida ai supplementari grazie ad una rete di Ramacciotti che approfittava di una palla rimpallata in area.

Nell’extratime è ancora intraprendente l’undici di Antonio Doveri, che va ad un passo dal nuovo vantaggio, Rossi sfiorava l’incrocio e per due volte Bracci si rende insidioso. Il Corsanico gioca il tutto per tutto nel secondo supplementare, Antonio Doveri passa alla difesa a cinque e Matteo Doveri non è costretto a fare i miracoli.

Il regolamento in caso di parità dopo i supplementari qualifica la squadra che ha giocato in trasferta.

L’avventura prosegue, prossima appuntamento all’Ernesto Solvay di Rosignano. Un avversario che alle Capanne conoscono bene essendo inserito nello stesso girone. I livornesi occupano il secondo posto in classifica con 3 punti di ritardo e in campionato l’8 dicembre a Rosignano si sono imposti per 5-1 rifilando la sconfitta più grande maturata da Bracci e soci da inizio stagione. Ci sarà tempo al Capanne di stasera non è precluso nessun traguardo l’importante è che Antonio Doveri posa contare su tutti gli effettivi.